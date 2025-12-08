Enel 8.24 CHF 0.59% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel zwar von 8,50 auf 8,90 Euro angehoben, die Aktien aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Mangels Klarheit über die Kapitalallokation des Energiekonzerns warte er lieber erst einmal ab, schrieb Bartlomiej Kubicki am Freitagnachmittag./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.