Börse Zürich: SLI schlussendlich mit Zuschlägen

Am Freitag ging der SLI nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 2’131.01 Punkten aus dem Handel. In den Freitagshandel ging der SLI 0.058 Prozent leichter bei 2’127.57 Punkten, nach 2’128.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’119.64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’132.24 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1.74 Prozent nach oben. Der SLI stand vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 2’020.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, stand der SLI bei 1’994.13 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 1’888.61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10.90 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 1.88 Prozent auf 325.50 CHF), Julius Bär (+ 0.90 Prozent auf 62.48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.86 Prozent auf 58.62 CHF), Zurich Insurance (+ 0.84 Prozent auf 597.40 CHF) und Swisscom (+ 0.80 Prozent auf 569.50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Logitech (-1.96 Prozent auf 83.00 CHF), Adecco SA (-1.92 Prozent auf 22.44 CHF), Nestlé (-1.36 Prozent auf 78.79 CHF), Swatch (I) (-1.29 Prozent auf 168.05 CHF) und Partners Group (-1.10 Prozent auf 966.60 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 15’953’536 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271.110 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.83 zu Buche schlagen. Mit 5.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch