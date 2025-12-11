Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet einen optimistischen Ausblick für die Ausschüttungen an die Anleger mit höheren Dividenden. Garridos absolute Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
9.70 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
8.72 € 		Abst. Kursziel*:
11.24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
8.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.56%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

