Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.13CHF
0.03CHF
0.37 %
11.12.2025
BRXC
12.12.2025 07:26:03
Enel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet einen optimistischen Ausblick für die Ausschüttungen an die Anleger mit höheren Dividenden. Garridos absolute Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
9.70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8.72 €
|
Abst. Kursziel*:
11.24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.56%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
