Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,00 auf 9,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der jüngsten Rally bleibe der europäische Versorgersektor aussichtsreich, schrieb Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Enel dürfte der Investorentag im Februar neue Impulse liefern./mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.