11.12.2025 09:16:53

Enel Buy

Enel
8.08 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Arturo Murua erwartet sich vom Kapitalmarkttag des Versorgers im Februar mehr Klarheit hinsichtlich der Netzregulierung in Italien, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick schrieb. Zusätzliche Aktienrückkäufe hält er für wahrscheinlich./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.65 € 		Abst. Kursziel*:
15.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.62%
Analyst Name::
Arturo Murua 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse