30.11.2025 22:30:39
Stellantis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Stellantis-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Stellantis-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Stellantis-Aktie, 1 Analyst hält die Stellantis-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 8,900 EUR beziffert, während der aktuelle Stellantis-Kurs an der Börse XETRA bei 9,197 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|10,00 EUR
|8,73
|26.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|9,00 EUR
|-2,14
|24.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|10,00 EUR
|8,73
|18.11.2025
|DZ BANK
|7,50 EUR
|-18,45
|06.11.2025
|RBC Capital Markets
|8,00 EUR
|-13,02
|05.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Stellantis
