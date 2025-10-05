Novo Nordisk 48.41 CHF 2.70% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Analyst Matthew Weston beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Verschreibungstrends von Adipositas-GLP-1-Präparaten auf dem US-Markt./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 10:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 10:42 / GMT



