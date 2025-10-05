Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’551 0.4%  SPI 17’292 0.5%  Dow 46’642 -0.3%  DAX 24’396 0.1%  Euro 0.9312 -0.3%  EStoxx50 5’633 -0.3%  Gold 3’967 2.1%  Bitcoin 99’586 1.2%  Dollar 0.7955 -0.1%  Öl 65.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben
Aktienkurs bricht ein: Darum ist Strategys Krypto-Strategie nicht zum Nachahmen geeignet
Neue Rekorde in Sicht? Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktien im Anlegerfokus
Swisscom-Aktie gesucht: CEO setzt auf Italien, Effizienz und KI
Roche-Aktie höher: CE-Kennzeichnung für KI-basierten Nierentest erhalten
Suche...
200.- Saxo-Deal

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

48.41
CHF
1.27
CHF
2.70 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2025 16:26:50

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
48.41 CHF 2.70%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Analyst Matthew Weston beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Verschreibungstrends von Adipositas-GLP-1-Präparaten auf dem US-Markt./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 10:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 10:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
51.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
378.85 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:29 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
01.10.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen