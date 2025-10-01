Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.10.2025 13:30:29

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
46.77 CHF 0.36%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Matthew Weston wertete am Freitag die wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse aus. Es habe einen Rückgang gegeben - mit Ausnahme von Zepbound von Eli Lilly./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 10:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

