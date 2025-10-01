Novo Nordisk 46.77 CHF 0.36% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Matthew Weston wertete am Freitag die wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse aus. Es habe einen Rückgang gegeben - mit Ausnahme von Zepbound von Eli Lilly./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 10:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





