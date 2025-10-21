Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’616 -0.1%  SPI 17’344 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’310 -0.1%  Euro 0.9232 -0.1%  EStoxx50 5’681 -0.1%  Gold 4’080 -1.1%  Bitcoin 86’042 -0.6%  Dollar 0.7966 0.1%  Öl 62.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
HT5-Aktie springt an: Nachlassstundung aufgehoben - In Gesprächen für "Reverse Takeover"
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Novartis-Aktie leichter: HSR-Freigabe für Übernahmeangebot an Tourmaline Bio - Fortschritte mit Cosentyx in der PMR-Behandlung
Nestlé-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Nestlé-Aktie
DocMorris-Aktie trotzdem in Rot: Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

42.61
CHF
-1.09
CHF
-2.49 %
12:22:15
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 11:15:42

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
42.61 CHF -2.49%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hält den avisierten Umbau des Aufsichtsrats der Dänen zwar für einen überraschend umfangreichen, allerdings auch sinnvollen Schritt. In vielen seiner Gespräche mit Anlegern sei zuletzt mangelnde Erfahrung der Führung mit dem US-Markt ein Thema gewesen, schrieb der Experte am Dienstagnachmittag. Diese Investoren befürchteten Wettbewerbsnachteile im hart umkämpften Bereich Gewichtsabnahme. Die Novo-Foundation und der künftige Aufsichtsrat stützten klar den Vorstandschef Mike Doustar, von dem er am 5. November beim Quartalsbericht weitere Strategiesignale erwartet./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
46.13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
354.95 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse