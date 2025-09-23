Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. In einer am Montag vorliegenden Studie beschäftigte sich Matthew Weston mit den jüngsten wöchentlichen US-Verschreibungstrends für Novo Nordisks Abnehmmittel Wegovy sowie für Konkurrenzprodukte. Wie erwartet gingen die Wegovy-Verschreibungszahlen für neue Patienten zurück, nachdem sie infolge einer Entscheidung der Apothekenkette CVS für Wegovy und gegen Zepbound von Eli Lilly als bevorzugtes Medikament nach oben gesprungen seien./rob/gl/men;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
340.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
51.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
383.20 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
15.09.25
|Triple dose of Novo Nordisk drug delivers 19% weight loss in trials (Financial Times)
|
10.09.25
|Abnehmspritze Wegovy: Pharmakonzern Novo Nordisk streicht 9000 Stellen (Spiegel Online)
|
10.09.25
|Novo Nordisk to cut 9,000 jobs as it slashes profit forecast (Financial Times)
|
08.09.25
|Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Neuer CEO soll Anlegervertrauen zurückgewinnen (finanzen.ch)
|
08.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein (finanzen.net)
|
04.09.25
|Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie? (finanzen.ch)
|
01.09.25
|How Novo Nordisk failed to protect its GLP-1 patent (Financial Times)
|
22.08.25
|Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Personalstopp und Entlassungsgerüchten (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|48.04
|-1.38%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:49
|
JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer Overweight
|07:30
|
UBS AG
Beiersdorf Sell
|07:28
|
UBS AG
NVIDIA Buy
|07:27
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|07:10
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|06:59
|
RBC Capital Markets
Zalando Outperform
|06:49
|
RBC Capital Markets
Volkswagen Outperform