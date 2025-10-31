Intel Aktie 941595 / US4581401001
31.10.2025 22:30:39
So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein
So haben Experten die Intel-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im Oktober 2025 haben 17 Experten die Intel-Aktie analysiert.
12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Intel mit Halten ein, 5 Analysten empfehlen die Intel-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 33,41 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 39,99 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|24.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 USD
|-24,98
|24.10.2025
|Bernstein Research
|35,00 USD
|-12,48
|24.10.2025
|Bernstein Research
|21,00 USD
|-47,49
|02.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
