Einstufungen 31.10.2025 22:30:39

So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein

So haben Experten die Intel-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Intel
32.49 CHF -0.58%
Im Oktober 2025 haben 17 Experten die Intel-Aktie analysiert.

12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Intel mit Halten ein, 5 Analysten empfehlen die Intel-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 33,41 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 39,99 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--24.10.2025
JP Morgan Chase & Co.30,00 USD-24,9824.10.2025
Bernstein Research35,00 USD-12,4824.10.2025
Bernstein Research21,00 USD-47,4902.10.2025

