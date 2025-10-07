DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Nach dem mauen August habe sich die Stimmung für die Online-Apotheken verbessert, was einen positiven Grundton für den restlichen Jahresverlauf setze, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er verwies darauf, dass die Zahl der monatlichen App-Nutzer bei Redcare und DocMorris gegenüber dem August um 12 Prozent gestiegen sei. Nach dem bestätigten Ausblick von Redcare sei das Vertrauen gestiegen. Wenn DocMorris Mitte Oktober solide Quartalszahlen vorlege, werde der Anlagehintergrund für die Branche zunehmend attraktiv./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
12.00 CHF
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
6.48 CHF
Abst. Kursziel*:
85.19%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
6.46 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
85.67%
Analyst Name::
Martin Comtesse
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Dienstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
09:28
|SPI aktuell: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
06.10.25
|Börse Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
06.10.25
|DocMorris Aktie News: Anleger decken sich am Montagnachmittag mit DocMorris ein (finanzen.ch)
06.10.25
|DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
06.10.25
|Gewinne in Zürich: SPI startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
03.10.25
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
02.10.25
|Freundlicher Handel: SPI liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|6.48
|-0.08%
