21.08.2025 06:10:24
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 8,00 auf 5,90 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Vogel kappte in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung generell die Schätzungen für die Marktanteile der Onlineapotheken - und für die Schweizer im Besonderen. Er sieht zunächst kaum Potenzial für Margen und Barmittelzuflüsse./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 23:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5.90 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
6.93 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-14.80%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
6.73 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.35%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
