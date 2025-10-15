DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
6.44CHF
0.27CHF
4.38 %
13:45:09
SWX
16.10.2025 12:09:20
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 Franken belassen. Der Nettoumsatz der Online-Apotheke habe der durchschnittlichen Analystenschätzung weitgehend entsprochen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag gefragt (finanzen.ch)
10:09
|DocMorris-Aktie nach Quartalszahlen im Plus (AWP)
07:54
|DocMorris mit neuen Managementstrukturen - Andrea Skersies neue Kommerzchefin (AWP)
07:00
|DocMorris beschleunigt sequenzielles Rx-Wachstum und steigert Non-Rx-Umsätze (EQS Group)
07:00
|DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue (EQS Group)
15.10.25
|DocMorris Aktie News: DocMorris macht am Mittwochnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
15.10.25
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|12:09
|DocMorris Sell
|UBS AG
|12:08
|DocMorris Add
|Baader Bank
|11:46
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|07.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|6.38
|3.49%
