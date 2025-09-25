DocMorris 5.92 CHF 0.00% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris nach Gesprächen im Rahmen der hauseigenen Konferenz "Best of Switzerland" auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 Franken belassen. Die Online-Apotheke dürfte seit Anfang September Teile ihres Marketingbudgets in Rabattaktionen umgeschichtet haben, schrieb Sebastian Vogel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Erfolg dieser Maßnahme werde man aber wohl erst ab Ende Oktober abschätzen können./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025





