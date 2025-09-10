Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'207 -0.6%  SPI 16'937 -0.5%  Dow 45'440 -0.6%  DAX 23'613 -0.4%  Euro 0.9347 0.1%  EStoxx50 5'355 -0.3%  Gold 3'646 0.6%  Bitcoin 90'770 2.0%  Dollar 0.7973 0.0%  Öl 67.3 1.2% 
DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

6.09
CHF
-0.16
CHF
-2.56 %
17:19:54
SWX
10.09.2025 16:13:41

DocMorris Buy

DocMorris
6.10 CHF -2.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach einem Treffen mit dem Chef der Online-Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Finanzielle Disziplin sei ein wichtiges Thema für den Konzernchef, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auch mit Blick auf die ambitionierten Ergebnisziele für 2026 und 2027./rob/mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.08 CHF 		Abst. Kursziel*:
97.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
96.88%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

16:13 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 DocMorris Sell UBS AG
20.08.25 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
