DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
6.09CHF
-0.16CHF
-2.56 %
17:19:54
SWX
10.09.2025 16:13:41
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach einem Treffen mit dem Chef der Online-Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Finanzielle Disziplin sei ein wichtiges Thema für den Konzernchef, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auch mit Blick auf die ambitionierten Ergebnisziele für 2026 und 2027./rob/mis/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.08 CHF
|
Abst. Kursziel*:
97.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
96.88%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
