20.08.2025 10:18:31
DocMorris Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe sich das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland schlechter als erwartet entwickelt./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6.84 CHF
|
Abst. Kursziel*:
16.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.86 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.64%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
