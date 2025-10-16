Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

6.44
CHF
0.27
CHF
4.38 %
13:45:09
SWX
16.10.2025 12:08:41

DocMorris Add

DocMorris
6.49 CHF 4.43%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Der Online-Medikamenteversand habe im dritten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darin spiegele sich die typische saisonale Abschwächung wider. Auch geringere Marketingaufwendungen außerhalb Europas hätten eine Rolle gespielt. Besser stelle sich die Entwicklung bei elektronischen Verschreibungen auf dem deutschen Markt dar./rob/mf/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:31 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Add
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
10.00 CHF
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
6.36 CHF 		Abst. Kursziel*:
57.11%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
6.49 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
54.18%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:09 DocMorris Sell UBS AG
12:08 DocMorris Add Baader Bank
11:46 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
07.10.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
