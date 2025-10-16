DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
DocMorris Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Der Online-Medikamenteversand habe im dritten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darin spiegele sich die typische saisonale Abschwächung wider. Auch geringere Marketingaufwendungen außerhalb Europas hätten eine Rolle gespielt. Besser stelle sich die Entwicklung bei elektronischen Verschreibungen auf dem deutschen Markt dar./rob/mf/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Add
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
10.00 CHF
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
6.36 CHF
|
Abst. Kursziel*:
57.11%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
6.49 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.18%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag gefragt (finanzen.ch)
|
10:09
|DocMorris-Aktie nach Quartalszahlen im Plus (AWP)
|
07:54
|DocMorris mit neuen Managementstrukturen - Andrea Skersies neue Kommerzchefin (AWP)
|
07:00
|DocMorris beschleunigt sequenzielles Rx-Wachstum und steigert Non-Rx-Umsätze (EQS Group)
|
07:00
|DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue (EQS Group)
|
15.10.25
|DocMorris Aktie News: DocMorris macht am Mittwochnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
15.10.25
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|12:09
|DocMorris Sell
|UBS AG
|12:08
|DocMorris Add
|Baader Bank
|11:46
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|07.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
