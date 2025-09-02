Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DocMorris Aktie

6.32
CHF
-0.18
CHF
-2.69 %
17:31:36
SWX
03.09.2025

DocMorris Buy

DocMorris
6.30 CHF -3.98%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli seien diese im August verhalten ausgefallen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei DocMorris sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 3 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 5 Prozent. Beim Kontrahenten Redcare Pharamacy belaufe sich der Rückgang sogar auf 9 respektive 13 Prozent./bek/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
Jefferies & Company Inc.
12.00 CHF
Rating jetzt:
Buy
6.32 CHF 		Abst. Kursziel*:
89.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
90.39%
Analyst Name::
Martin Comtesse
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

