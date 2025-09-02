DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli seien diese im August verhalten ausgefallen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei DocMorris sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 3 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 5 Prozent. Beim Kontrahenten Redcare Pharamacy belaufe sich der Rückgang sogar auf 9 respektive 13 Prozent./bek/niw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:40 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.32 CHF
|
Abst. Kursziel*:
89.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
90.39%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
16:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Mittwochshandel in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Analysten sehen bei DocMorris-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
29.08.25
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DocMorris-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Handel in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.25
|SPI aktuell: SPI beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)