LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DocMorris mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 7 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Branchenempfehlung. Dabei setze sie vor allem auf Redcare Pharmacy, da die Online-Apotheke attraktiver bewertet sei und eine sauberere Bilanz aufweise als Konkurrent DocMorris./ag/gl/edh;