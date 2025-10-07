DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
DocMorris Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DocMorris mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 7 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Branchenempfehlung. Dabei setze sie vor allem auf Redcare Pharmacy, da die Online-Apotheke attraktiver bewertet sei und eine sauberere Bilanz aufweise als Konkurrent DocMorris./ag/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
7.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
6.45 CHF
Abst. Kursziel*:
8.44%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
6.43 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
8.90%
Analyst Name::
Sarah Roberts
KGV*:
-
