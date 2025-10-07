Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’560 0.1%  SPI 17’316 0.1%  Dow 46’695 -0.1%  DAX 24’426 0.2%  Euro 0.9311 0.0%  EStoxx50 5’638 0.2%  Gold 3’964 0.1%  Bitcoin 99’336 0.2%  Dollar 0.7987 0.4%  Öl 65.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Stellenabbau trifft wichtiges US-Werk in North Carolina
Swatch-Aktie stabil: Markenchef verabschiedet sich für einjährige Auszeit
AMD-Aktie erneut im Aufwind: Analyst reagiert auf Mega-Deal mit OpenAI
HelloFresh-Aktie nach amtlicher Warnung in USA vor Listerien unter Druck
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
Suche...
Plus500 Depot

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

6.46
CHF
-0.03
CHF
-0.46 %
13:33:23
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2025 13:01:19

DocMorris Equal Weight

DocMorris
6.43 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DocMorris mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 7 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Branchenempfehlung. Dabei setze sie vor allem auf Redcare Pharmacy, da die Online-Apotheke attraktiver bewertet sei und eine sauberere Bilanz aufweise als Konkurrent DocMorris./ag/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
6.45 CHF 		Abst. Kursziel*:
8.44%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
6.43 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8.90%
Analyst Name::
Sarah Roberts 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:53 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.25 DocMorris Sell UBS AG
10.09.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen