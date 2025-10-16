DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
6.25CHF
-0.37CHF
-5.59 %
15:42:19
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.10.2025 13:40:37
DocMorris Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Im dritten Jahresviertel habe die Online-Apotheke moderate Verbesserungen zum Vorquartal verzeichnet, was die Wachstumsraten der elektronischen Rezepte betreffe, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6.18 CHF
|
Abst. Kursziel*:
29.35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.21 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.82%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: Bären lasten am Freitagmittag auf DocMorris (finanzen.ch)
|
12:26
|SPI-Handel aktuell: SPI gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagvormittag im Sinkflug (finanzen.ch)
|
09:28