17.10.2025 13:40:37

DocMorris Hold

DocMorris
6.21 CHF -8.24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Im dritten Jahresviertel habe die Online-Apotheke moderate Verbesserungen zum Vorquartal verzeichnet, was die Wachstumsraten der elektronischen Rezepte betreffe, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6.18 CHF 		Abst. Kursziel*:
29.35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6.21 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
28.82%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse