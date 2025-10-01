Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
|
01.10.2025 09:29:00
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt zum Start des Mittwochshandels
Der CAC 40 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0.06 Prozent tiefer bei 7’891.06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.370 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.021 Prozent auf 7’894.29 Punkte an der Kurstafel, nach 7’895.94 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7’903.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’889.85 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0.101 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2025, wies der CAC 40 7’707.90 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’662.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2024, wurde der CAC 40 mit 7’574.07 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 6.73 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’257.88 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’763.76 Zählern.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 17’637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 259.500 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus
2025 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Indizes in diesem Artikel
CAC 40
|7’891.77
|-0.05%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX verliert -- Nikkei schliesst niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt notiert zur Wochenmitte im Plus, der deutsche Leitindex gibt derweil ab. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
