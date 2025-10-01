Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0.06 Prozent tiefer bei 7’891.06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.370 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.021 Prozent auf 7’894.29 Punkte an der Kurstafel, nach 7’895.94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7’903.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’889.85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0.101 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2025, wies der CAC 40 7’707.90 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’662.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2024, wurde der CAC 40 mit 7’574.07 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 6.73 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’257.88 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’763.76 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 17’637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 259.500 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

2025 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch