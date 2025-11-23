Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’092 -0.8%  Euro 0.9309 0.2%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’066 -0.3%  Bitcoin 68’239 -2.3%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 62.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
DHL-Aktie: Deutsche Bundesnetzagentur droht nach Beschwerde-Rekord mit Strafen
Volatilität vorprogrammiert? Aktien von BioNTech und CureVac vor wichtigen Entscheidungen am Dienstag
DroneShield-Aktie im Fokus: Erhöhte Short-Quote
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
eToro entdecken

DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Widerstreitende Kräfte 23.11.2025 14:13:27

DroneShield-Aktie im Fokus: Erhöhte Short-Quote

DroneShield-Aktie im Fokus: Erhöhte Short-Quote

Die Aktie des Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield steht im Fokus. Zuletzt setzte ihr massiver Verkaufsdruck zu.

DroneShield
0.88 CHF -12.00%
Kaufen Verkaufen
• DroneShield-Aktie ist im letzten Monat eingebrochen
• Auslöser der Verkaufswelle waren Insiderverkäufe und Governance-Probleme
• Analysten sehen ein theoretisches Aufwärtspotenzial von über 200 Prozent

Widerstreitende Kräfte bestimmen die Tendenz am Montag

Die Tendenz der DroneShield-Aktie am Montag dürfte von einer akuten Unsicherheit geprägt sein. Es stehen sich fundamentale Zweifel an der Unternehmensführung und der hohe Short-Druck einerseits und das extreme Wertpotenzial sowie ein möglicher "Buy-the-Dip"-Effekt andererseits gegenüber.

Faktoren für eine negative Tendenz

Der Hauptgrund für eine potenziell negative Tendenz ist das fehlende Vertrauen, das durch die Verkäufe von Aktien im Wert von 70 Millionen Australischen Dollar durch CEO Oleg Vornik und Chairman Peter James ausgelöst wurde. Zudem sind die Governance-Fragen rund um den Abgang des US-Chefs und die fehlerhafte Vertragsmeldung ungeklärt. Da die für Freitag geplante Investorenkonferenz kurzfristig abgesagt wurde, gibt es vor dem Montagshandel keine neuen beruhigenden Informationen. Die stark gestiegenen Short-Positionen (plus 62 Prozent in zwei Wochen) könnten ebenfalls zu einem weiteren Abwärtsdruck führen, da Shortseller ihre Positionen verteidigen oder ausbauen könnten, berichtet Reuters.

Faktoren für eine positive Tendenz

Auf der anderen Seite könnte der massive Kurssturz von 62 Prozent in den letzten vier Wochen risikofreudige Anleger anlocken. Die Aktie schloss am Freitag in Sydney bei 1,715 AUD und damit über 9 Prozent schwächer. Analysten sehen Daten von TipRanks zufolge das durchschnittliche Kursziel bei 5,15 AUD, was einem theoretischen Aufwärtspotenzial von rund 200,3 Prozent entspricht. Dieses extreme Delta zwischen dem aktuellen Preis und den professionellen Kurszielen könnte am Montag zu einer Gegenbewegung führen, da Anleger die Aktie als überverkauft betrachten.

Wie sich das Papier schliesslich am Montag bewegen wird, bleibt abzuwarten. Die Aktie dürfte entweder zunächst ihren Abwärtstrend fortsetzen, getrieben durch die ungelösten Governance-Fragen und Short-Positionen, oder eine scharfe Gegenreaktion erleben, wenn Anleger das Papier aufgrund des niedrigen Preises und des hohen Zielpotenzials als Kaufgelegenheit sehen.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Vertrauensverlust bei DroneShield? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren

Bildquelle: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DroneShield Ltd

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

21.11.25 BNP Paribas: Jahresendrallye - alles andere als unwahrscheinlich
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
21.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’123.92 19.91 SRVB3U
Short 13’395.97 13.78 S0IB1U
Short 13’916.84 8.74 S83BOU
SMI-Kurs: 12’632.67 21.11.2025 17:30:12
Long 12’098.54 19.60 SPMB5U
Long 11’821.61 13.71 SQBBAU
Long 11’328.91 8.93 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gold, Öl & Co. in KW 47: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Kryptowährungen im freien Fall: Bitcoin, Ethereum und Co. stürzen massiv ab
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz
Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell
RBC Capital Markets: Sector Perform für Commerzbank-Aktie

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:34 ROUNDUP 2: Europäer wollen Trumps Ukraine-Plan entschärfen
14:34 ROUNDUP/Ukraine: Gespräche zu US-Friedensplan in Genf begonnen
14:29 Streik in Belgien: Auch Flug- und Zugverkehr betroffen
14:26 Erdogan will Putin in Telefonat zu neuen Ukraine-Gesprächen bewegen
14:26 Spahn fordert: Koalition muss regierungsfähig bleiben
14:22 Gaza-Eskalation: Hamas-Delegation zu Gesprächen in Kairo
14:21 Jermak: Gespräche zu US-Friedensplan in Genf begonnen
14:21 Grünen-Chef nennt Klimapolitik der Koalition scheinheilig
14:21 Wulff: Merz sollte von Stadtbild-Äußerung abrücken
14:21 'Ein guter Plan': US-Sondergesandter Kellogg optimistisch