Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
122.60CHF
-56.65CHF
-31.60 %
16.03.2020
SWX
16.10.2025 16:39:27
Pernod Ricard Buy
Pernod Ricard
78.58 CHF 1.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Zahlen des Schnapsherstellers für das erste Quartal seien schwach ausgefallen, letztlich aber nicht schlechter als erwartet, schrieb Edward Mundy am Donnerstag nach dem Bericht der Franzosen./rob/ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
83.22 €
Abst. Kursziel*:
44.20%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
86.82 €
Abst. Kursziel aktuell:
38.22%
Analyst Name::
Edward Mundy
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
