Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Pernod Ricard Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Nach einem schwierigen ersten Geschäftsquartal (per Ende September) dürften sich beim Spirituosenkonzern ab dem zweiten Geschäftsquartal Anzeichen einer Erholung zeigen, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit zunehmendem Vertrauen in das Wachstum der Franzosen sei mit einer Aufwertung der Aktie zu rechnen./rob/edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 05:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89.04 €
|
Abst. Kursziel*:
40.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.57%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: mittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Optimismus in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
17.09.25
|EURO STOXX 50-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)