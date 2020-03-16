Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

122.60
CHF
-56.65
CHF
-31.60 %
16.03.2020
SWX
16.10.2025 12:22:28

Pernod Ricard Sector Perform

Pernod Ricard
78.58 CHF 1.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Wachstum des Spirituosenkonzerns aus eigener Kraft habe leicht enttäuscht, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür sei die Entwicklung in Amerika und Europa./rob/la/jha/ ;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
83.22 € 		Abst. Kursziel*:
32.18%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
85.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.29%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:02 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
12:22 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
12:04 Pernod Ricard Neutral UBS AG
11:42 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
