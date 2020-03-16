Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

122.60
CHF
-56.65
CHF
-31.60 %
16.03.2020
SWX
30.09.2025 17:29:36

Pernod Ricard Buy

Pernod Ricard
77.33 CHF -8.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard in einem Ausblick auf die Umsatzzahlen des ersten Geschäftsquartals 2025/26 am 16. Oktober von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy erwartet laut einer am Montagabend vorgelegten Studie, dass der Spirituosenhersteller einen schwierigen Jahresauftakt hatte. Der Umsatz im ersten Quartal dürfte um 8,4 Prozent gesunken sein. Der Aktienkurs spiegele zugleich bereits eine verhaltene Erholung in diesem Geschäftsjahr wider./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 15:58 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 15:58 /


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

