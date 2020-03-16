Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
Pernod Ricard Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard vor den am 16. Oktober erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal von 100 auf 87 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analyst Sanjeet Aujla rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Spirituosenhersteller einen herausfordernden Start in das neue Geschäftsjahr hatte. Die um Übernahmen und Währungseffekte bereinigten Umsätze dürften im Jahresvergleich und auch im Vergleich zum vierten Quartal zurückgegangen sein./ck/he;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 17:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
87.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
83.42 €
Abst. Kursziel*:
4.29%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
82.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
5.84%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
KGV*:
-
