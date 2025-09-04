Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’200 0.9%  SPI 16’890 0.9%  Dow 45’271 -0.1%  DAX 23’595 0.5%  Euro 0.9372 0.0%  EStoxx50 5’325 0.6%  Gold 3’532 -0.8%  Bitcoin 89’370 -0.5%  Dollar 0.8045 0.1%  Öl 67.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Salesforce-Aktie sinkt: Umsatz schlägt Erwartungen, Gewinn nicht
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DAX-Umbesetzung: Porsche-Aktie fliegt aus dem Index
Langfristig investieren in volatilen Märkten: Diese 10 Regeln helfen
HT5-Aktie: Gericht bewilligt Anpassung der Anleihenbedingungen
Suche...
Plus500 Depot

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz vorgelegt 04.09.2025 06:45:00

Salesforce-Aktie sinkt: Umsatz schlägt Erwartungen, Gewinn nicht

Salesforce-Aktie sinkt: Umsatz schlägt Erwartungen, Gewinn nicht

Am Mittwochabend stand Salesforce im Fokus: Der KI-Spezialist veröffentlichte seine Quartalszahlen. So reagiert die Aktie.

Salesforce
204.47 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen

Salesforce legte am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Bilanz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor.

Demnach erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,96 US-Dollar, während Analysten zuvor einen Gewinn von 2,78 US-Dollar je Aktie erwartet hatten. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn bei 1,47 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz übertraf Salesforce die Erwartungen. Nach 9,33 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal verzeichnete das Unternehmen nun 10,2 Millionen US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 10,14 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.

Die an der NYSE gehandelte Salesforce-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel zeitweise mit Verlusten in Höhe von 3,66 Prozent auf 247,07 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Informatica-Aktie im Aufwind: Salesforce zeigt wohl erneut Übernahmeinteresse
Salesforce-Aktie im Blick: Verzockt sich Salesforce mit KI?
Palantir überholt Salesforce: Aktie springt nach Deal in die Höhe

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?