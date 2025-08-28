|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.08.2025 07:20:59
Salesforce Buy
Salesforce
201.80 CHF 1.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter 20 Partnern des Softwarekonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Brent Thill in seiner am Freitag vorliegenden Auswertung. Die Monetarisierung des Themas Künstliche Intelligenz bleibe indes eine Hauptsorge./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 375.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 254.53
|
Abst. Kursziel*:
47.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 254.57
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.31%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Salesforce
|
28.08.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend höher (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags fester (finanzen.ch)
|
28.08.25