Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

197.17
CHF
5.20
CHF
2.71 %
09:00:00
BRXC
18.08.2025 08:45:16

Salesforce Buy

Salesforce
197.17 CHF 2.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Brent Thill beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit aktuellen Entwicklungen der KI-bedingten Softwarenachfrage. Kunden pausierten ihre KI-Ausgaben aufgrund von Entscheidungsmüdigkeit, schrieb der Experte. Das Wachstum von Salesforce-Partnern liege in diesem Jahr unter den Zielsetzungen./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Buy
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 375.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 242.44 		Abst. Kursziel*:
54.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 242.51 		Abst. Kursziel aktuell:
54.64%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse