Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.08.2025 08:45:16
Salesforce Buy
Salesforce
197.17 CHF 2.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Brent Thill beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit aktuellen Entwicklungen der KI-bedingten Softwarenachfrage. Kunden pausierten ihre KI-Ausgaben aufgrund von Entscheidungsmüdigkeit, schrieb der Experte. Das Wachstum von Salesforce-Partnern liege in diesem Jahr unter den Zielsetzungen./tih/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 375.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 242.44
|
Abst. Kursziel*:
54.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 242.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.64%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
