NASDAQ Composite im Blick 04.09.2025 22:33:48

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Gewinnen

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.98 Prozent auf 21’707.69 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.196 Prozent auf 21’539.91 Punkte an der Kurstafel, nach 21’497.73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 21’711.96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21’469.40 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 2.95 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 21’053.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19’460.49 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2024, einen Stand von 17’084.30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 12.59 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21’803.75 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Eagle Outfitters (+ 37.96 Prozent auf 18.79 USD), CIENA (+ 23.31 Prozent auf 116.92 USD), Innodata (+ 12.05 Prozent auf 41.10 USD), Amtech Systems (+ 10.52 Prozent auf 6.41 USD) und Geospace Technologies (+ 7.41 Prozent auf 18.85 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-18.23 Prozent auf 36.51 USD), Methode Electronics (-8.24 Prozent auf 7.02 USD), JetBlue Airways (-6.61 Prozent auf 5.09 USD), Salesforce (-4.85 Prozent auf 244.01 USD) und AXT (-3.90 Prozent auf 2.96 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30’388’580 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.576 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.88 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

