Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

193.11
CHF
-11.36
CHF
-5.55 %
09:15:32
BRXC
04.09.2025 08:00:42

Salesforce Neutral

Salesforce
193.11 CHF -5.55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 260 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Zum zweiten Mal in Folge habe der Softwarekonzern sein Wachstumsziel bestätigt und nicht erhöht, schrieb Karl Keirstead am Donnerstag nach den Zahlen. Er sieht keinen klaren Weg zu mindestens 10 Prozent Dynamik und bleibt daher zurückhaltend. Die niedrige Aktienbewertung spreche aber auch gegen größere Rückschlagssrisiken./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Neutral
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 260.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 256.45 		Abst. Kursziel*:
1.38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 256.40 		Abst. Kursziel aktuell:
1.40%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Salesforce 193.11 -5.55% Salesforce