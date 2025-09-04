Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
193.11CHF
-11.36CHF
-5.55 %
09:15:32
BRXC
04.09.2025 08:00:42
Salesforce Neutral
Salesforce
193.11 CHF -5.55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 260 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Zum zweiten Mal in Folge habe der Softwarekonzern sein Wachstumsziel bestätigt und nicht erhöht, schrieb Karl Keirstead am Donnerstag nach den Zahlen. Er sieht keinen klaren Weg zu mindestens 10 Prozent Dynamik und bleibt daher zurückhaltend. Die niedrige Aktienbewertung spreche aber auch gegen größere Rückschlagssrisiken./rob/ag/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 260.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 256.45
|
Abst. Kursziel*:
1.38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 256.40
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.40%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
06:33
|KI-Spezialist Salesforce enttäuscht Wall Street (AWP)
|
03.09.25
|Verluste in New York: Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Mittwochabend freundlich (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.09.25
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.ch)
|08:12
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
