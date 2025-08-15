Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

197.17
CHF
5.20
CHF
2.71 %
09:00:00
BRXC
18.08.2025 13:17:12

Salesforce Sector Perform

Salesforce
197.17 CHF 2.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Umfragen bei Partnern des Softwarekonzerns signalisierten ein verhaltenes zweites Quartal, mit einer stagnierenden bis rückläufigen Pipeline und wenig Aktivität im Bereich neuer Kunden, schrieb Rishi Jaluria in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 242.44 		Abst. Kursziel*:
13.43%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 242.51 		Abst. Kursziel aktuell:
13.40%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Salesforce

Salesforce 197.17 2.71% Salesforce