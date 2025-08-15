|Kurse + Charts + Realtime
18.08.2025 13:17:12
Salesforce Sector Perform
Salesforce
197.17 CHF 2.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Umfragen bei Partnern des Softwarekonzerns signalisierten ein verhaltenes zweites Quartal, mit einer stagnierenden bis rückläufigen Pipeline und wenig Aktivität im Bereich neuer Kunden, schrieb Rishi Jaluria in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 242.44
|
Abst. Kursziel*:
13.43%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 242.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.40%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
