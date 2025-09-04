Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
Salesforce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 380 auf 365 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl der Umsatz als auch die Summe der künftig erwarteten Einnahmen aus bestehenden Kundenverträgen (cRPO) des Unternehmenssoftware-Spezialisten lägen über den Erwartungen, schrieb Mark Murphy am Donnerstag. Er sieht zudem für die von Salesforce erwartete Barmittelentwicklung Luft nach oben. Das Unternehmen habe die anhaltende Dynamik mit KI-Lösungen betont, und die Aktie sei sowohl historisch als auch im Branchenvergleich niedrig bewertet, so der Experte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 365.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 256.45
|
Abst. Kursziel*:
42.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 256.40
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.36%
|
Analyst Name::
Mark Murphy
|
KGV*:
-
Analysen zu Salesforce
|08:12
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|193.11
|-5.55%
