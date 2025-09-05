Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Fokus 05.09.2025 18:01:14

Schwacher Handel: Dow Jones am Freitagmittag in der Verlustzone

Anleger in New York treten am Freitagmittag den Rückzug an.

JPMorgan Chase
244.16 CHF 1.44%
Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.61 Prozent schwächer bei 45’344.37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.260 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.913 Prozent auf 45’204.87 Punkte an der Kurstafel, nach 45’621.29 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 45’211.78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 45’770.20 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0.125 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’111.74 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 05.06.2025, den Wert von 42’319.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, stand der Dow Jones noch bei 40’755.75 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 6.96 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’770.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Sherwin-Williams (+ 2.58 Prozent auf 375.22 USD), Salesforce (+ 2.39 Prozent auf 249.85 USD), UnitedHealth (+ 1.29 Prozent auf 314.38 USD), Home Depot (+ 1.05 Prozent auf 356.00 EUR) und Amgen (+ 0.92 Prozent auf 282.68 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-2.82 Prozent auf 166.82 USD), JPMorgan Chase (-2.43 Prozent auf 296.43 USD), Microsoft (-2.07 Prozent auf 497.48 USD), Visa (-1.88 Prozent auf 344.39 USD) und Chevron (-1.86 Prozent auf 154.76 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 27’751’065 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.567 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9.40 erwartet. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

