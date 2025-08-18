ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 300 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Umfragen bei Kunden und Partnern des Softwarekonzerns hätten übereinstimmend ergeben, dass die Nachfrage in den Monaten Mai bis Juli im Vergleich zum Vorquartal relativ stabil gewesen sei, schrieb Karl Keirstead in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Geschäft sei jedoch weiterhin von Ausgabenbeschränkungen, längeren Verkaufszyklen und noch moderaten Ausgaben für die KI-Plattform Agentforce geprägt./edh/tih;