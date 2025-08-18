Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’043 -0.3%  SPI 16’750 -0.1%  Dow 44’946 0.1%  DAX 24’283 -0.3%  Euro 0.9431 -0.1%  EStoxx50 5’422 -0.5%  Gold 3’347 0.4%  Bitcoin 93’100 -1.7%  Dollar 0.8072 0.1%  Öl 65.7 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag
Bill Gross warnt vor neuen Meme-Aktien: Parallelen bei GameStop und Bitcoin
Cicor-Aktie springt hoch: Cicor zieht Auftrag von europäischem A&D-Anbieter an Land
Palantir-Aktie im Fokus: Experten warnen vor Überbewertung
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

197.17
CHF
5.20
CHF
2.71 %
09:00:00
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2025 09:45:03

Salesforce Neutral

Salesforce
197.17 CHF 2.71%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 300 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Umfragen bei Kunden und Partnern des Softwarekonzerns hätten übereinstimmend ergeben, dass die Nachfrage in den Monaten Mai bis Juli im Vergleich zum Vorquartal relativ stabil gewesen sei, schrieb Karl Keirstead in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Geschäft sei jedoch weiterhin von Ausgabenbeschränkungen, längeren Verkaufszyklen und noch moderaten Ausgaben für die KI-Plattform Agentforce geprägt./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Salesforce

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Salesforce-Kurs >5 >10
Fallender Salesforce-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Salesforce Neutral
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 260.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 242.44 		Abst. Kursziel*:
7.24%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 242.51 		Abst. Kursziel aktuell:
7.21%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:45 Salesforce Neutral UBS AG
08:45 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
09.06.25 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
30.05.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.25 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Salesforce 197.17 2.71% Salesforce