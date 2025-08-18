|Kurse + Charts + Realtime
Salesforce Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 300 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Umfragen bei Kunden und Partnern des Softwarekonzerns hätten übereinstimmend ergeben, dass die Nachfrage in den Monaten Mai bis Juli im Vergleich zum Vorquartal relativ stabil gewesen sei, schrieb Karl Keirstead in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Geschäft sei jedoch weiterhin von Ausgabenbeschränkungen, längeren Verkaufszyklen und noch moderaten Ausgaben für die KI-Plattform Agentforce geprägt./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Neutral
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 260.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 242.44
|
Abst. Kursziel*:
7.24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 242.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.21%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Analysen zu Salesforce
|09:45
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|08:45
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.05.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
