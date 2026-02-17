Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.02.2026 20:27:13

Salesforce Aktie News: Salesforce am Dienstagabend im Minus

Salesforce Aktie News: Salesforce am Dienstagabend im Minus

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 184,12 USD.

Salesforce
142.56 CHF -3.74%
Die Salesforce-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 184,12 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'647 Punkten realisiert. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 183,19 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 190,97 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'369'127 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 329,07 USD erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,73 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 180,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,981 USD je Salesforce-Aktie. Am 03.12.2025 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.26 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Salesforce am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,76 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com

