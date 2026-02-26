NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Anstieg der aktuell verbleibenden Leistungsverpflichtungen (CRPO) ? ein wichtiger Indikator für zukünftige Umsätze des Softwarekonzerns ? entspreche lediglich der Unternehmensplanung und habe die Erwartungen nicht wie sonst üblich übertroffen, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem beinhalte der Ausblick auf das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum eine nachlassende Dynamik, und die operative Marge solle lediglich um 0,2 Prozentpunkte steigen. Immerhin rechne das Management im zweiten Halbjahr wieder mit einer Geschäftsbeschleunigung, was er als Signal für einen Wendepunkt im Bereich der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) sieht./rob/gl/ag;