Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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24.03.2026 22:33:53
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter
Der S&P 500 fiel am Dienstag.
Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 0.37 Prozent leichter bei 6’556.37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 53.017 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.675 Prozent auf 6’536.60 Punkte an der Kurstafel, nach 6’581.00 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’595.75 Punkte, das Tagestief hingegen 6’525.11 Zähler.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6’890.07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’932.05 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Stand von 5’767.57 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 4.40 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’473.52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lumentum (+ 10.02 Prozent auf 801.99 USD), Corning (+ 8.43 Prozent auf 142.01 USD), Dell Technologies (+ 7.49 Prozent auf 176.91 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7.08 Prozent auf 23.90 USD) und Coherent (+ 6.78 Prozent auf 272.33 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Estée Lauder Companies (-9.85 Prozent auf 71.48 USD), Coinbase (-9.76 Prozent auf 181.04 USD), Gartner (-6.89 Prozent auf 151.38 USD), The Trade Desk A (-6.72 Prozent auf 22.34 USD) und Salesforce (-6.23 Prozent auf 183.02 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 34’512’430 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.677 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Perrigo Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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