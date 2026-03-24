Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 0.84 Prozent auf 21’761.89 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.634 Prozent auf 21’807.60 Punkte an der Kurstafel, nach 21’946.76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 21’712.04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21’916.16 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 24.02.2026, einen Wert von 22’863.68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23’613.31 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 18’188.59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.34 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’522.75 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit NETGEAR (+ 10.88 Prozent auf 24.46 USD), Methanex (+ 9.04 Prozent auf 58.73 USD), Amkor Technology (+ 8.98 Prozent auf 50.26 USD), Dorel Industries (+ 8.93 Prozent auf 1.25 USD) und Veeco Instruments (+ 8.83 Prozent auf 34.39 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-7.80 Prozent auf 12.17 USD), Donegal Group B (-6.77 Prozent auf 16.95 USD), Salesforce (-6.23 Prozent auf 183.02 USD), Blackbaud (-6.18 Prozent auf 40.83 USD) und Nice Systems (-6.01 Prozent auf 109.98 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 34’512’430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.677 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch