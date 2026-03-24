Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Kursverlauf
|
24.03.2026 22:33:53
Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste
Am Dienstagabend agierten die Anleger in New York vorsichtiger.
Am Dienstag ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 46’124.06 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17.697 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.876 Prozent leichter bei 45’803.82 Punkten, nach 46’208.47 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 45’769.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46’400.82 Punkten.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49’174.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 48’731.16 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, den Stand von 42’583.32 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.67 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 50’512.79 Punkten. Bei 45’369.39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 2.59 Prozent auf 80.86 USD), Caterpillar (+ 2.13 Prozent auf 716.63 USD), Nike (+ 1.48 Prozent auf 53.49 USD), Walmart (+ 1.10 Prozent auf 122.05 USD) und UnitedHealth (+ 1.02 Prozent auf 272.28 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-6.23 Prozent auf 183.02 USD), IBM (-3.16 Prozent auf 240.59 USD), Microsoft (-2.68 Prozent auf 372.74 USD), Walt Disney (-1.59 Prozent auf 96.39 USD) und Amazon (-1.38 Prozent auf 207.24 USD).
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 34’512’430 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.677 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder
In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|46’124.06
|-0.18%
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg vor Deeskalation? SMI beendet Handelstag fest -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schliessen schwächer -- Asiens Börsen schliesslich in Grün
Der heimische Aktienmarkt legte am Dienstag zu, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begab. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.