Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’910 0.3%  SPI 19’102 0.3%  Dow 48’804 -1.7%  DAX 24’953 -0.2%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6’098 -0.3%  Gold 5’173 -1.1%  Bitcoin 48’867 -2.2%  Dollar 0.7741 -0.1%  Öl 71.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MTU Aero Engines-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Analyse: Buy-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
FMC-Aktie: Einführung eines neuen Dialysegeräts könnte Fresenius Medical Care in 2026 bremsen
Tesla-Aktie: Experte sieht Wandel zum Robotik-Konzern
Sell von UBS AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

138.32
CHF
2.43
CHF
1.79 %
09:48:33
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.02.2026 08:26:35

Salesforce Buy

Salesforce
138.32 CHF 1.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Anleger fokussierten sich darauf, ob der Software-Entwickler wieder anziehendes Umsatzwachstum prognostiziert, schrieb Brent Thill in seinem Ausblick am Dienstag. Jüngste Erhebungen deuteten auf eine zunehmende Adaption der KI-Agentenplattform Agentforce durch die Kunden hin./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Salesforce

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Salesforce-Kurs >5 >10
Fallender Salesforce-Kurs >5
Zusammenfassung: Salesforce Buy
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 178.16 		Abst. Kursziel*:
40.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 178.19 		Abst. Kursziel aktuell:
40.30%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
23.02.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
17.02.26 Salesforce Neutral UBS AG
03.02.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Salesforce 138.32 1.79% Salesforce