Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Anleger fokussierten sich darauf, ob der Software-Entwickler wieder anziehendes Umsatzwachstum prognostiziert, schrieb Brent Thill in seinem Ausblick am Dienstag. Jüngste Erhebungen deuteten auf eine zunehmende Adaption der KI-Agentenplattform Agentforce durch die Kunden hin./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
Unternehmen:
Salesforce
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 178.16
Abst. Kursziel*:
40.32%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 178.19
Abst. Kursziel aktuell:
40.30%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
23.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
23.02.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce bricht am Abend ein (finanzen.ch)
23.02.26
|Verluste in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
23.02.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
23.02.26
|Salesforce Aktie News: Salesforce am Montagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
23.02.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
20.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.ch)
20.02.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Salesforce
|08:26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|138.32
|1.79%
