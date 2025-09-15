NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 270 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen (EPS) an den Ausblick des Triebwerksherstellers angepasst und liege nun etwa auf Höhe der Konsensprognosen, schrieb David H Perry in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Zielsetzungen orientierten sich an besseren Umsätzen im Nachrüstmarkt im laufenden Jahr sowie an höheren Erlösen im Rüstungsgeschäft bis 2030. Angesichts des Kursanstiegs bei Konkurrent Rolls-Royce erschienen höhere Bewertungskennziffern für die Franzosen gerechtfertigt./rob/gl/tih;