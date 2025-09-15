SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 270 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen (EPS) an den Ausblick des Triebwerksherstellers angepasst und liege nun etwa auf Höhe der Konsensprognosen, schrieb David H Perry in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Zielsetzungen orientierten sich an besseren Umsätzen im Nachrüstmarkt im laufenden Jahr sowie an höheren Erlösen im Rüstungsgeschäft bis 2030. Angesichts des Kursanstiegs bei Konkurrent Rolls-Royce erschienen höhere Bewertungskennziffern für die Franzosen gerechtfertigt./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
288.40 €
|
Abst. Kursziel*:
10.96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
287.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.15%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
08.09.25
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.09.25
|SAFRAN-Aktie verliert: Kleinste Sparte von SAFRAN könnte verkauft werden (Dow Jones)
|
05.09.25
|Safran explores sale of aircraft interiors assets (Financial Times)
|
01.09.25
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der SAFRAN-Aktie ein (finanzen.net)
|
25.08.25