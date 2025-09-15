Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’123 -0.2%  SPI 16’847 -0.2%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’648 -0.4%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’432 -0.2%  Gold 3’689 0.3%  Bitcoin 91’705 0.0%  Dollar 0.7921 -0.3%  Öl 67.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Oracle-Aktie im Aufwind: Spekulationen um einen möglichen TikTok-Mega-Deal treiben Kurs an
Microsoft-Aktie mit Plus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

268.20
CHF
6.48
CHF
2.48 %
15.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2025 08:13:47

SAFRAN Overweight

SAFRAN
268.20 CHF 2.48%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 270 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen (EPS) an den Ausblick des Triebwerksherstellers angepasst und liege nun etwa auf Höhe der Konsensprognosen, schrieb David H Perry in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Zielsetzungen orientierten sich an besseren Umsätzen im Nachrüstmarkt im laufenden Jahr sowie an höheren Erlösen im Rüstungsgeschäft bis 2030. Angesichts des Kursanstiegs bei Konkurrent Rolls-Royce erschienen höhere Bewertungskennziffern für die Franzosen gerechtfertigt./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 01:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 01:41 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
320.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
288.40 € 		Abst. Kursziel*:
10.96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
287.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.15%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?