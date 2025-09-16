SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Eine Fachkonferenz zum europäischen Ersatzteilgeschäft in Luftfahrtbereich habe den aktuell herrschenden Optimismus im Markt hervorgehoben, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten seien sehr gut, da die Stilllegung von Flugzeugen bis 2027 voraussichtlich unter dem historischen Durchschnitt bleiben werde. Zudem seien die Ausgaben für ältere Triebwerke weiter robust./la/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
320.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
298.80 €
Abst. Kursziel*:
7.10%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
300.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.35%
Analyst Name::
Ken Herbert
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|268.91
|0.26%
