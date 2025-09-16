Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

268.91
CHF
0.71
CHF
0.26 %
16.09.2025
BRXC
16.10.2025 13:11:47

SAFRAN Outperform

SAFRAN
268.91 CHF 0.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Eine Fachkonferenz zum europäischen Ersatzteilgeschäft in Luftfahrtbereich habe den aktuell herrschenden Optimismus im Markt hervorgehoben, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten seien sehr gut, da die Stilllegung von Flugzeugen bis 2027 voraussichtlich unter dem historischen Durchschnitt bleiben werde. Zudem seien die Ausgaben für ältere Triebwerke weiter robust./la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:23 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
320.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
298.80 € 		Abst. Kursziel*:
7.10%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
300.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.35%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

Analysen zu SAFRAN S.A.

13:11 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
