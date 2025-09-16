SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
268.91CHF
0.71CHF
0.26 %
16.09.2025
BRXC
10.10.2025 12:17:31
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran vor Quartalsumsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Erlöse des Luftfahrt- und Technologiekonzerns dürften um 14 Prozent gestiegen sein, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dabei sollte sich vor allem das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft stark entwickelt haben./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
305.10 €
Abst. Kursziel*:
14.72%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
299.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.78%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
