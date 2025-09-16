SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
268.91CHF
0.71CHF
0.26 %
16.09.2025
07.10.2025 11:48:31
SAFRAN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern dürfte ein weiteres starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Christophe Menard in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
312.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
300.40 €
|
Abst. Kursziel*:
3.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
298.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.52%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|11:48
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|268.91
|0.26%
