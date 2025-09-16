Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

268.91
CHF
0.71
CHF
0.26 %
16.09.2025
BRXC
07.10.2025 11:48:31

SAFRAN Buy

SAFRAN
268.91 CHF 0.26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern dürfte ein weiteres starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Christophe Menard in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
312.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
300.40 € 		Abst. Kursziel*:
3.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
298.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.52%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:48 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
