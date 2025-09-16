SAFRAN 268.91 CHF 0.26% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern dürfte ein weiteres starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Christophe Menard in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.