Rolls-Royce-Aktie höher: Rolls-Royce hebt Ausblick an - Aktie springt nach oben

Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn dürfte jetzt 3,1 bis 3,2 Milliarden britische Pfund (3,6 bis 3,7 Mrd Euro) erreichen, teilte der Konkurrent von GE Aerospace, der RTX-Tochter Pratt & Whitney sowie den europäischen Anbietern Safran und MTU am Donnerstag in London mit. Bisher hatte Konzernchef höchstens 2,9 Milliarden Pfund in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die Rolls-Royce-Aktie gewann kurz nach Handelsstart rund zwölf Prozent. Seit dem Jahreswechsel hat sie damit um mehr als 90 Prozent zugelegt.

Konzernchef Tufan Erginbilgic sieht Rolls-Royce auf gutem Weg, den bereinigten operativen Gewinn mittelfristig wie geplant auf 3,6 bis 3,9 Milliarden Pfund zu steigern. Auch dieses Ziel sei noch nicht das Ende, sondern lediglich ein Meilenstein. Auch für die Zeit danach gebe es die Aussicht auf deutliches Wachstum.

Im Londoner Handel steigt die Rolls-Royce-Aktie zeitweise 9,26 Prozent um 10,80 Pfund.

