Experteneinschätzungen 01.09.2025 14:14:00

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Im letzten Monat wurde die Rheinmetall-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der Rheinmetall-Aktie veröffentlicht.

10 Experten empfehlen die Rheinmetall-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 2.112,73 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 423,23 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Rheinmetall in Höhe von 1.689,50 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG1.950,00 EUR15,4229.08.2025
UBS AG--20.08.2025
Deutsche Bank AG1.950,00 EUR15,4208.08.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)2.100,00 EUR24,3008.08.2025
Warburg Research1.740,00 EUR2,9908.08.2025
JP Morgan Chase & Co.2.250,00 EUR33,1808.08.2025
UBS AG2.200,00 EUR30,2208.08.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)2.100,00 EUR24,3007.08.2025
UBS AG2.200,00 EUR30,2207.08.2025
JP Morgan Chase & Co.2.250,00 EUR33,1807.08.2025
Jefferies & Company Inc.2.250,00 EUR33,1807.08.2025
Jefferies & Company Inc.2.250,00 EUR33,1804.08.2025

Weitere Links:

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Rheinmetall und Andoya Space planen Partnerschaft
Rheinmetall-Aktie: Übernahme von Lürssen-Militärwerft und Raketenproduktion für Lockhheed Martin?
So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

