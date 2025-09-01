Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der Rheinmetall-Aktie veröffentlicht.

10 Experten empfehlen die Rheinmetall-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 2.112,73 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 423,23 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Rheinmetall in Höhe von 1.689,50 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 1.950,00 EUR 15,42 29.08.2025 UBS AG - - 20.08.2025 Deutsche Bank AG 1.950,00 EUR 15,42 08.08.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 2.100,00 EUR 24,30 08.08.2025 Warburg Research 1.740,00 EUR 2,99 08.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 2.250,00 EUR 33,18 08.08.2025 UBS AG 2.200,00 EUR 30,22 08.08.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 2.100,00 EUR 24,30 07.08.2025 UBS AG 2.200,00 EUR 30,22 07.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 2.250,00 EUR 33,18 07.08.2025 Jefferies & Company Inc. 2.250,00 EUR 33,18 07.08.2025 Jefferies & Company Inc. 2.250,00 EUR 33,18 04.08.2025

Redaktion finanzen.ch