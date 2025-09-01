|Kurse + Charts + Realtime
01.09.2025 14:14:00
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Im letzten Monat wurde die Rheinmetall-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Rheinmetall
1622.04 CHF 1.02%
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der Rheinmetall-Aktie veröffentlicht.
10 Experten empfehlen die Rheinmetall-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 2.112,73 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 423,23 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Rheinmetall in Höhe von 1.689,50 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|1.950,00 EUR
|15,42
|29.08.2025
|UBS AG
|-
|-
|20.08.2025
|Deutsche Bank AG
|1.950,00 EUR
|15,42
|08.08.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.100,00 EUR
|24,30
|08.08.2025
|Warburg Research
|1.740,00 EUR
|2,99
|08.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|2.250,00 EUR
|33,18
|08.08.2025
|UBS AG
|2.200,00 EUR
|30,22
|08.08.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.100,00 EUR
|24,30
|07.08.2025
|UBS AG
|2.200,00 EUR
|30,22
|07.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|2.250,00 EUR
|33,18
|07.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|33,18
|07.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|33,18
|04.08.2025
Redaktion finanzen.ch
