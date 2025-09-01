NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Im August dürften sämtliche Triebwerkshersteller Stärke gezeigt haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Safran habe hinsichtlich der Zahl der ausgerüsteten Erstflüge das Feld anführen, während Rolls-Royce und MTU auf Jahressicht weniger stark zugelegt haben dürften./bek/jha/;